Минтруд перечислил самые высокооплачиваемые должности в России

Российское министерство труда назвало самые высокооплачиваемые должности в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

Как стало известно, для определения этого показателя был проведен анализ среднемесячной зарплаты по вакансиям, которые заявлены в органы службы занятости.

Сообщается, что самые большие доходы имеют топ-менеджеры в нефтегазовой и энергетической отраслях, руководители высшего звена в государственных организациях, командир воздушного судна в авиации, мастер проходки шахты в горнодобывающей отрасли и другие специалисты из разных областей.

Ранее Минтруд России определил минимальный размер зарплаты на 2020 год.