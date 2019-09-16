В России изменят правила выхода в отпуск

Согласно изменениям в Трудовом кодексе Российской Федерации, с 1 октября россияне смогут уходить в отпуск, написав электронное заявление. Об этом информирует kp.ru.

Уточняется, что бумажная версия при этом не понадобится.

Изменение коснется лишь тех организаций, которые в своем трудовом договоре закрепили необходимые условия на электронный документооборот. Только при этом условии электронный документ будет действителен с юридической точки зрения.

Кроме того, если сотрудник решит пойти отдыхать вне установленного графика, ему придется написать бумажное заявление и подать на подпись лично.

Еще одно нововведение касается выплаты «отпускных». Пособие с 1 октября обязаны выплачивать минимум за три рабочих дня до отдыха сотрудника.

Ранее опрос показал, что 75% россиян не хватает денег до зарплаты.