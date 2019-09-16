В ЕС посчитали, на сколько дней хватит запасов нефти

Подсчитано количество нефти, которое находится на территории Европы, а также на сколько дней ее хватит. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что нефти в Евросоюзе хватит на 90 дней, а также отмечается, что риски для безопасного снабжения отсутствуют.

По некоторым данным, объемы запасов нефти и нефтепродуктов в ЕС составляет 955 млн баррелей.

«Нет обозримого риска для безопасности поставок нефти в Евросоюз», — заявил представителя пресс-службы Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть выросли на 15%.