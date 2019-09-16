Saudi Aramco запускает резервные месторождения, пишут СМИ

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Госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco запустит неактивные нефтяные морские месторождения, для восполнения потерь после атаки дронов на НПЗ, сообщает Bloonberg со ссылкой на источники.

По словам источников, в компании не испытывают оптимизма по поводу возможности быстрого восстановления производства.

Ранее сообщалось, что снимок из космоса показал последствия атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Пожары произошли накануне на НПЗ на востоке страны Абкайк, который является одним из крупнейших в мире, и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда. Оба НПЗ принадлежат госкомпании Saudi Aramco.