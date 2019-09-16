Reuters: Saudi Aramco возобновила отгрузку нефти после атаки дронов

Подвергшаяся нападению дронов нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco начала отгрузку нефти после атак. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Источники рассказали, что компания уведомила некоторых своих клиентов, что отгрузка нефтепродуктов возобновилась и идет нормально.

Пожары произошли на НПЗ на востоке страны Абкайк, который является одним из крупнейших в мире, и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда. Оба НПЗ принадлежат госкомпании Saudi Aramco.

Ранее на инцидент отреагировал российский министр энергетики Александр Новак.

Он отметил, что дефицит нефти, который может возникнуть из-за ситуации в Саудовской Аравии, может быть покрыт из коммерческих запасов на мировом рынке.