Лукашенко решил венуться к вопросу компенсаций за налоговый маневр

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва скоро вернутся к вопросу компенсации за налоговый маневр. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Не будем же мы постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом и вымаливать какие-то крохи», — заявил Лукшенко.

Он констатировал, что Минск должен «сами строить здесь политику».

Лукашекно отметил, что утверждая программу совместных действий с Россией по интеграции в союзном государстве, придется вернуться и к вопросу нефтяного налогового маневра.