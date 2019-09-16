Лукашенко решил венуться к вопросу компенсаций за налоговый маневр

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва скоро вернутся к вопросу компенсации за налоговый маневр. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Не будем же мы постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом и вымаливать какие-то крохи», — заявил Лукшенко.

Он констатировал, что Минск должен «сами строить здесь политику».

Лукашекно отметил, что утверждая программу совместных действий с Россией по интеграции в союзном государстве, придется вернуться и к вопросу нефтяного налогового маневра.