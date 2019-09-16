В Госдуме ожидают провокации из-за интеграции России и Белоруссии

В Госдуме прогнозируют негативную реакцию Запада на интеграцию России и Белоруссии, сообщает Regnum.

Как заявил депутат Алексей Журавлев из партии «Родина», реальная интеграция вызовет «агрессивно-истеричную» реакцию Запада.

«Возможны и провокации. Но, как говорится, собака лает, караван идет», — отметил депутат.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия согласовали программу действий по реализации положений договора о создании Союзного государства. Премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас парафировали документ 6 сентября 2019 года.