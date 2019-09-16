Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
close
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают «Известия».
Как уточняется, тестирование коснется компаний из сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной деятельности и строительства.
В свою очередь, замминистра экономического развития Петр Засельский пояснил, что цель эксперимента заключается в том, чтобы сделать рабочий день сотрудников максимально эффективным.
Он также пояснил, что четких критериев перехода пока нет, и для их выработки нужна более полная статистика.