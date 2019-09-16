Трамп пообещал ответ на атаку на саудовские нефтяные объекты

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у США есть предположение о том, кто стоит за атакой на саудовские нефтяные объекты, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Вашингтон готов к решительным ответным действиям.

Трамп также отметил, что для начала американская сторона хочет услышать позицию Эр-Рияда по поводу атаки.

Ранее Дональд Трамп заявил, что разрешил выделить нефть из стратегического резерва США, чтобы стабилизировать рынок после атак на саудовские нефтяные объекты.