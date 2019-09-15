Генсек ООН оценил атаку на НПЗ Саудовской Аравии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш высказался о произошедшей атаке беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы курпной компании в Саудовской Аравии. Об этом сообщает сайте организации.

Отмечается, что генсек осуждает нападение на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. По его мнению, хуситы должны взять на себя ответственность за произошедшее.

Гутерреш призвал стороны проявлять максимальную сдержанность в ситуации.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия планирует восстановтить добычу потерянной после атаки нефти.