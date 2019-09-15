Нефть может подорожать до $100 после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии

Цена на нефть может вырасти до $100 за баррель после атаки на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Reuters.

По мнению экспертов, это произойдет, если ситуация с саудовскими НПЗ не нормализуется в течение 30 дней.

Аналитик Боб Макнелли при этом полагает, что стоимость нефти вырастет на $15-20 за баррель в ближайшую неделю.

Другой специалист Грег Ньюман предполагает, что нефть подорожает сначала всего на $2, а через некоторое время достигнет $7-10.

Ранее СМИ назвали сроки восстановления добычи нефти в Саудовской Аравии.