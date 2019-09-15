Эксперт прокомментировал слова немецкого депутата о ситуации с газопроводом OPAL

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал слова главы германо-российской группы в немецком бундестаге, депутата от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунда о том, что решение по газопроводу OPAL носит политизированный характер. Об этом пишет RT.

По его словам, некоторые немецкие политики заинтересованы в поставках российского газа по OPAL.

«Ограничение поставок по OPAL может привести к увеличению цены на газ в Европу, потому что еще не факт, что «Газпром» тут же загрузит украинскую ГТС», — добавил Митрахович.

Ранее сообщалось, что в бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа.