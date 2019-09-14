В ПФР назвали случаи уменьшения пенсии

Представители Пенсионного фонда России (ПФР) рассказали, в каких случаях пенсия может быть меньше обычного. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что пенсия может быть урезана в случае переезда в другой город, где региональный коэффициент отличается

Сумма пенсионной выплаты также зависит от наличия задолженности по квартплате или штрафа. Задолженность списывается из пенсии.

Кроме того, если в предыдущий раз была выплачена излишняя сумма, пенсия также будет меньше обычного.

Ранее сообщалось, что назван размер пенсии в 2020 году.