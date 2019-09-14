Производство и экспорт нефти Саудовской Аравии пострадали из-за атак беспилотников

В Саудовской Аравии пострадали производство и экспорт нефти после атак беспилотников на два нефтеперерабатывающих завода нацкомпании Saudi Aramco («Сауди арамко») на востоке страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечается, производство нефти сократилось на 5 млн баррелей в день, что составляет почти половину объема нефтяной добычи Саудовской Аравии на сегодняшний момент.

Ранее сообщалось, что крупнейший в мире нефтяной завод горит в Саудовской Аравии.

Известно, что пожары произошли на НПЗ Абкайк и Хурайс.