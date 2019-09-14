В ПФР рассказали, когда могут уменьшить пенсию

В Пенсионном фонде России рассказали, в каких случаях пенсии могут прийти меньше, чем обычно. Об этом пишет «Российская газета».

Одним из основных фактором может быть переезд в другой город, тогда может измениться региональный коэффициент, учитываемый при итоговом расчете.

Также пенсионные выплаты могут уменьшить из-за задолженности по квартплате или штрафу. Задолженность может быть списана из пенсии.

Кроме того отмечается, что фактором уменьшения суммы может стать излишне выплаченную сумму ранее.

Ранее сообщалось, что назван размер пенсии в 2020 году.