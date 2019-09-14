Премьер Украины заявил о готовности Киева к переговорам с РФ по транзиту газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев готов к переговорам с Россией по транзиту газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что новый раунд трехсторонних консультаций России, Еврокомиссии и Украины по продлению поставок российского газа через Украину в ЕС пройдет 19 сентября в Брюсселе.

Премьер также рассказал, что Киев готов к стабильному прохождению зимы при условии прекращения транзита газа.

«Госкомпании и наши чиновники, которые отвечают за соответствующие блоки в правительстве, готовы и к следующей зиме, и к этим переговорам», — сказал Гончарук.

Ранее сообщалось. что экс-депутат Рады рассказал о страхе «Нафтогаза» из-за угрозы потери транзита.