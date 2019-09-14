Трамп продлил торговое эмбарго против Кубы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил еще на год продлить торговое эмбарго против Кубы. Об этом сообщили в Белом доме, передает РИА «Новости».

Как отмечается, США ввели торговое эмбарго против Кубы еще в 1962 году.

В заявлении Белого дома указывается, что Трамп решил продлить эмбарго из-за национальных интересов.

Ранее Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана.