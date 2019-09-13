Медведев рассказал, от чего зависит введение сокращенной рабочей недели

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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на торжественном заседании международной конференции... Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на торжественном заседании международной конференции...
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на торжественном заседании международной конференции...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев готов провести серию совещаний с целью подготовки изменений в трудовом законодательстве. Отмечается, что они могут коснутся также четырехдневной рабочей недели, сообщает ТАСС.

Он заявил, что в перспективе уменьшение трудовой недели возможно. На это повлияет конкретная ситуация в экономике. Также, отметил Медведев, это будет возможно на конкретных видах производств.

Премьер также отметил, что в законодательству необходимы подобные нововведения.

Медведев добавил, что речь идет о совершенствовании трудового законодательства в широком смысле этого слова.

«Не просто о переходе на четырехдневную или какую-то иную рабочую неделю, а о создании более гибкой рамки трудового законодательства, которая позволяла бы учитывать очень многие пожелания работников и, естественно, позицию работодателя, поскольку это совместный процесс», - заявил он.

Слова прозвучали во время обсуждения данной темы с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым.

Ранее Медведев поручил Минтруду огласить позицию по 4-дневной рабочей неделе.