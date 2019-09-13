Медведев рассказал, от чего зависит введение сокращенной рабочей недели

Премьер-министр России Дмитрий Медведев готов провести серию совещаний с целью подготовки изменений в трудовом законодательстве. Отмечается, что они могут коснутся также четырехдневной рабочей недели, сообщает ТАСС.

Он заявил, что в перспективе уменьшение трудовой недели возможно. На это повлияет конкретная ситуация в экономике. Также, отметил Медведев, это будет возможно на конкретных видах производств.

Премьер также отметил, что в законодательству необходимы подобные нововведения.

Медведев добавил, что речь идет о совершенствовании трудового законодательства в широком смысле этого слова.

«Не просто о переходе на четырехдневную или какую-то иную рабочую неделю, а о создании более гибкой рамки трудового законодательства, которая позволяла бы учитывать очень многие пожелания работников и, естественно, позицию работодателя, поскольку это совместный процесс», - заявил он.

Слова прозвучали во время обсуждения данной темы с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым.

Ранее Медведев поручил Минтруду огласить позицию по 4-дневной рабочей неделе.