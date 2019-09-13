Медведев назвал условия сокращения рабочей недели
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА «Новости».
«В будущем может быть и уменьшение этой трудовой недели», — сказал Медведев.
По его словам, это будет зависеть о ситуации в экономике, а также от сфер производств.
Он уточнил, что продолжится обсуждение вопроса возможного перехода на четырехдневную рабочую неделю, и намерен провести несколько совещаний.
Ранее Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики.