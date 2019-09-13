Медведев назвал условия сокращения рабочей недели

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА «Новости».

«В будущем может быть и уменьшение этой трудовой недели», — сказал Медведев.

По его словам, это будет зависеть о ситуации в экономике, а также от сфер производств.

Он уточнил, что продолжится обсуждение вопроса возможного перехода на четырехдневную рабочую неделю, и намерен провести несколько совещаний.

Ранее Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики.