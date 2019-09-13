Литва впервые закупит крупную партию СПГ у России

Литва впервые закупит у России крупную партию сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам источника, 12 сентября танкер Stena Clear Sky с перегруженным с проекта «Ямал СПГ» газом российской компании «НОВАТЭК» покинул терминал во французском Монтуар и направился в порт Клайпеда в Литве.

Как отмечается, продал российский СПГ принадлежащая Франции корпорация Total, приобрела его литовская энергетическая госкомпания Lietuvos energijos tiekimas (переименована в Ignitis).

Известно, что в январе текущего Ignitis заключила соглашение с Total по поставке неизвестного груза на спотовой основе. Источник предположил, что тем самым грузом был российский газ.

Total и Achema отказались давать комментарий. В Ignitis заявили, что не обсуждают сделки по СПГ.

Ранее сообщалось, что Россия занимает второе место по поставкам СПГ в Европу.