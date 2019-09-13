Франция предложила создать государственную цифровую валюту в ЕС

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр предложил создать собственную государственную цифровую волюту в Евросоюзе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, необходимо изучать оптимальные способы для снижения стоимости и повышения скорости международных транзакций внутри ЕС и за его пределами. Это может обеспечить электронная валюта.

Ле Мэр добавил, что внес предложение о создании цифровой валюты на рассмотрение Еврогруппы. Кроме того, оно будет рассмотрено на следующем заседании МВФ в Вашингтоне, которое пройдет в октябре.

Министр также заявил, что криптовалюта компании Facebook – Libra будет запрещена в ЕС в нынешних условиях.

«Речь идет о безопасности потребителей, стабильности европейских финансов и суверенитете государств ЕС», — отметил он.

Ранее глава Банка Англии сообщил, что создание криптовалюты Facebook потребует жесткого регулирования.