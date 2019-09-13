На российских заправках выявили недолив топлива

Росстандарт пришел к выводам, что практически на каждой пятой автозаправке в России недоливают топливо. Об этом сообщают «Известия».

Как отмечается, такой вывод ведомство сделало на основе проверки 200 заправок в 2019 году.

Согласно данным Федерального округа, подобная ситуация была зафиксирована на 19% АЗС.

Кроме того, на 9% заправок был обнаружен некачественный бензин и дизель.

В ведомстве отметили, что жители России стали также жаловаться на нарушения, которые происходят при продаже топлива на АЗС.

В Росстандарте подчеркнули, что проверки осуществлялись в крупных сетях, а также у независимых поставщиков.

Ранее сообщалось, что дефицит топлива был обнаружен на украинских заправках.