Новак: Россия ждет первого шага от США в области энергетики

Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что российская сторона готова сотрудничать с США в области энергетики, но американская сторона должна сделать первый шаг. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы всегда готовы развивать диалог в сфере энергетики между двумя нашими странами», — начал Новак.

Он рассказал, что находится на связи с американским коллегой Риком Перри. Однако «мяч находится не на нашей половине корта», подчеркнул министр.

По его словам, в последнее время было замечено снижение темпов прироста добычи и запасов в США.

Ранее Новак рассказал «Газете.ru» об устойчивости энергетической системы России.