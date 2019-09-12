Новак: Россия ждет первого шага от США в области энергетики
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Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что российская сторона готова сотрудничать с США в области энергетики, но американская сторона должна сделать первый шаг. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы всегда готовы развивать диалог в сфере энергетики между двумя нашими странами», — начал Новак.
Он рассказал, что находится на связи с американским коллегой Риком Перри. Однако «мяч находится не на нашей половине корта», подчеркнул министр.
По его словам, в последнее время было замечено снижение темпов прироста добычи и запасов в США.
Ранее Новак рассказал «Газете.ru» об устойчивости энергетической системы России.