Aviasales зафиксировал подорожание авиабилетов в январе-августе только на 1,35%

В январе-августе этого года цены на билеты в России выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года на 1,35%, свидетельствует исследование сервиса Aviasales. Оно проводилось на основе данных о бронировании билетов из России «туда-обратно» на взрослого человека в классе «эконом». Средняя цена составила 14 470 рублей.

На прошлой неделе начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова говорила, что цены на авиабилеты за полгода выросли на 7%.

Затем газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата написала, что средняя стоимость перелета в экономклассе с января по август 2019 года выросла на 24,1%. Но в ФАС в ответ на публикацию заявили, что данные Росстата неверно интерпретированы и двузначного роста нет.

Эксперты же отмечают, что сдерживающим фактором большего повышения цен авиабилетов остается появление новых маршрутов у «Победы». Например, в июле этого года средний чек на билет из Москвы в Горно-Алтайск снизился на 8% сразу после открытия нового рейса бюджетного перевозчика.

Ранее другие агрегаторы «Туту.ру», OneTwoTrip, Biletix, сообщали, что цены на билеты снижаются, в октябре билеты на внутренние рейсы обойдутся на 15–34% дешевле, чем в августе, а полет за рубеж — на 3–15%.В исследовании OneTwoTrip, подготовленном для ТАСС, говорится, что стоимость авиабилетов в России в сентябре снизилась по отношению к августу 2019 года на 13%. На популярные зарубежные направления цены упали на 10%. На октябрь снижение цен составило 22% по отношению к августу. Снижаются цены на перелеты в Томск, Петрозаводск, Челябинск и Санкт-Петербург. Среди зарубежных направлений зафиксировано снижение стоимости билетов в Словакию, Марокко, на Мальту, в США, Нидерланды и Грецию.

В 2015 году Aviasales также констатировал, что на маршрутах, где начинает летать «Победа», стоимость билетов у других авиакомпаний снижается на 20%.

Еще один сдерживающий фактор удорожания билетов — введение безбагажных тарифов у «Аэрофлота», благодаря им уменьшился минимальный тариф, и этот ценовой параметр позволяет авиакомпании привлечь дополнительного пассажира.