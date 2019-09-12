Рубль вырос к доллару и евро утром, 12 сентября, на фоне дорожающей нефти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Мосбиржи.

Согласно расчету «завтра» на 10.05 по мск, курс доллара снизился на 19 копеек и достиг 65,31 рубля.

По этому же расчету курс евро упал на 14 копеек и составил 71,95 рубля.

Ознакомиться с курсом российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».

Отмечется, что стоимость нефти утром, 12 сентября, увеличилась на 0,4% — до $ 61,05 за баррель по марке Brent.

Ранее сообщалось, что официальный курс евро упал.