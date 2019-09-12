Bloomberg: европейский центральный банк ждет новый удар

Европейский центральный банк (ЕЦБ) может ощутить новый удар из-за снижения ставки по депозитам. С такой версией выступил топ-менеджер Deutsche Bank Кристиан Севинг, пишет Bloomberg.

По его словам, в ближайшее время банк проведет заседание, на котором примет решение по дальнейшим ставкам по депозитам. В настоящее время ставка уже находится на уровне минус 0,4%.

Севинг назвал политику банка по процентным ставкам тяжелым бременем.

Он подчеркнул, что в будущем эти ставки нанесут урон Европе и могут разрушить финансовую систему.

Ранее сообщалось, что европейской экономике предсказали тяжелые времена.