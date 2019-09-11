Джонсон не видит катастрофы в «жестком» Brexit
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Британский премьер Борис Джонсон заявил, что страна в случае выхода из ЕС без сделки прекрасно справится с ситуацией. Об этом говорится в фейсбуке кабинета министров.
По его словам, Британия все также будет страной с высоким уровнем жизни и низкими налогами.
Он также подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы страна вышла из ЕС 31 октября.
Министр пояснил, что страна обязана это сделать, поскольку членство в ЕС обходится стране в £250 млн в неделю.
«Подумайте о том, как бы мы могли потратить эти деньги. Давайте поставим собственные интересы на первое место и сделаем это (выйдем из ЕС)», — заключил Джонсон.