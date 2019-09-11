Джонсон не видит катастрофы в «жестком» Brexit

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что страна в случае выхода из ЕС без сделки прекрасно справится с ситуацией. Об этом говорится в фейсбуке кабинета министров.

По его словам, Британия все также будет страной с высоким уровнем жизни и низкими налогами.

Он также подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы страна вышла из ЕС 31 октября.

Министр пояснил, что страна обязана это сделать, поскольку членство в ЕС обходится стране в £250 млн в неделю.

«Подумайте о том, как бы мы могли потратить эти деньги. Давайте поставим собственные интересы на первое место и сделаем это (выйдем из ЕС)», — заключил Джонсон.

Ранее Джонсон отказался просить ЕС о новой отсрочке Brexit.