Юрист прокомментировал отмену Медведевым законов СССР и РСФСР

Юрист и адвокат Тимур Маршани прокомментировал отмену премьер-министром России Дмитрием Медведевым действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины», сообщает ФАН.

Он считает, что России следует устранять устаревшие и дублирующие законы, которые перестали действовать еще в 1991 году во время прекращением существования СССР.

Маршани отметил, что эти нормативно-правовые акты настолько неактуальны, что зачастую «дублируются ведомственными инструкциями, подзаконными правовыми актами правительства, нормативными актами федерального уровня, межгосударственными соглашениями в рамках международного сотрудничества и существующими федеральными законами».

Он также сделал акцент на том, что правоотношения, которые регулировались советскими законами, прекратили свое существование. Им на смену пришло отраслевое законодательство.

Ранее сообщалось, что Медведев отменил законы СССР и РСФСР.