План действий по разгону экономики внесли в правительство
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Министерство экономического развития внесло в правительство план действий по стимулированию развития экономики России, сообщает РИА «Новости».
Об этом рассказал глава министерства Максим Орешкин. По его словам, план включает улучшение инвестклимата и снижение административных барьеров дял бизнеса.
Самая важная реформа, которой сейчас занимается правительство, по словам Орешкина, — «регуляторная гильотина».
Также готовится программа по развитию искусственного интеллекта.
Ранее Орешкин связал замедление роста экономики России с торговыми войнами.