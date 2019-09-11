План действий по разгону экономики внесли в правительство

Министерство экономического развития внесло в правительство план действий по стимулированию развития экономики России, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказал глава министерства Максим Орешкин. По его словам, план включает улучшение инвестклимата и снижение административных барьеров дял бизнеса.

Самая важная реформа, которой сейчас занимается правительство, по словам Орешкина, — «регуляторная гильотина».

Также готовится программа по развитию искусственного интеллекта.

Ранее Орешкин связал замедление роста экономики России с торговыми войнами.