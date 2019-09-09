ЦБ заложил сохранение санкций в базовом сценарии на следующие три года
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Центробанк России исходит из сохранения западных санкций в отношении РФ в базовом сценарии на 2020–2022 годы. Об этом сообщает РИА «Новости».
Так, в проекте документа «Основные направления единой государственной ДКП на 2020 год и период 2021 и 2022 годов» регулятор исходит из сохранения санкций «на всем прогнозном горизонте».
Также ЦБ не исключает волатильность на финансовых рынках в случае «краткосрочных эпизодов усиления геополитической напряженности».
Ранее Франция отказалась отменять антироссийские санкции.