ЦБ заложил сохранение санкций в базовом сценарии на следующие три года

Центробанк России исходит из сохранения западных санкций в отношении РФ в базовом сценарии на 2020–2022 годы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, в проекте документа «Основные направления единой государственной ДКП на 2020 год и период 2021 и 2022 годов» регулятор исходит из сохранения санкций «на всем прогнозном горизонте».

Также ЦБ не исключает волатильность на финансовых рынках в случае «краткосрочных эпизодов усиления геополитической напряженности».

Ранее Франция отказалась отменять антироссийские санкции.