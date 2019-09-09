В МВФ назвали единственного кандидата на пост главы фонда
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В Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что представитель Болгарии Кристалина Георгиева является единственным номинированным кандидатом на должность директора — распорядителя.Об этом сообщает ТАСС.
Как говорится в заявлении Исполнительного совета срок подачи заявок кандидатов завершился 6 сентября.
Георгиева единственной подтвердила готовность выдвигаться на эту должность, отметили в МВФ.
Ранее сообщалось, что страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ. Директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард покидает пост 12 сентября.