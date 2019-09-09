Почти две трети россиян предпочитают сберегать, а не тратить деньги

Опрос показал, что большинство россиян в настоящее время предпочитают откладывать денежные средства, а не тратить их. Об этом сообщается на сайте ВЦИОМ.

Как показало исследование, почти 66% населения страны считают, что лучше сберегать и меньше тратить деньги. Однако 23% населения выразило желание тратить финансы сразу после получения.

Также почти треть россиян хранят свои деньги в нацвалюте, а каждый десятый — в иностранной валюте (10%).

Отмечается, что половина соотечественников внимательно отслеживает ситуацию с курсом доллара.

Ранее жители России назвали желательную пенсию.