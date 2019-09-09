Определены регионы с лучшей и худшей ситуацией на рынке труда в России

Специалисты провели исследование и выделили российские регионы с наилучшей ситуацией на рынке труда и области, где, наоборот, ситуация ухудшилась по итогам 2018 года. Анализ провело информационное агентство «РИА Новости».

Как выяснилось, лишь в одном региона России ситуацию на рынке труда можно назвать печальной — республика Хакасия. Остальные субъекты страны показали положительные тенденции.

Стоит отметить, что при составлении рейтинга специалисты использовали индекс рынка труда по итогам 2018 года. Учитывалась оплата труда, условия, емкость и другие показатели.

По итогам исследования, регионы с наилучшей ситуацией — это Московская области и Ленинградская. Также в пятерку лидеров вошли Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Татарстан.

«У них низкий уровень безработицы, относительно короткое среднее время поиска работы, высокие зарплаты», — добавили авторы исследования.

В Хакасия индекс рынка труда снизился, но не на существенные показатели.

Исследователи пришли к выводу, что уровень безработицы в России снизился.

Ранее были названы регионы с тяжелой обстановкой на рынке труда.