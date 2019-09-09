Родительские пособия вырастут в России

В России в три раза увеличатся родительские пособия. Об этом пишут «Известия».

Сообщается, что на пособия на первого ребенка, начиная с 2020 года, из федерального бюджета выделят в три раза больше средств, чем в 2019 году.

Как стало известно, рост ежемесячных выплат в среднем увелисится на 7% и достигнет цифры в 12 тысяч рублей.

Отмечается, что с января 2020 года пособия будут иметь право получать родители, у которых есть ребенок до трех лет. При этом их доходы не должны превышать двух региональных прожиточных минимумов на человека.

Ранее сообщалось, что многодетные семьи смогут компенсировать ипотечный кредит.