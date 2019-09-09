СМИ сообщили об отмене 1,5 тысячи рейсов British Airways из-за забастовки пилотов
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Авиакомпания British Airways отменила более 1,5 тысячи рейсов в связи с забастовкой пилотов, которая состоится 9 и 10 сентября. Об этом информирует The Daily Telegraph.
Как стало известно, эта забастовка будет самой масштабной в столетней истории авиакомпании.
Сообщается, что она может коснутся порядка 280 тысяч человек.
Ожидается, что из-за забастовки авиакомпания потеряет около 80 млн.
Как отмечается, пилоты недовольны размером оплаты труда.
Ранее авиакомпания British Airways сообщила о приостановке рейсов в египетский Каир.