СМИ сообщили об отмене 1,5 тысячи рейсов British Airways из-за забастовки пилотов

Авиакомпания British Airways отменила более 1,5 тысячи рейсов в связи с забастовкой пилотов, которая состоится 9 и 10 сентября. Об этом информирует The Daily Telegraph.

Как стало известно, эта забастовка будет самой масштабной в столетней истории авиакомпании.

Сообщается, что она может коснутся порядка 280 тысяч человек.

Ожидается, что из-за забастовки авиакомпания потеряет около 80 млн.

Как отмечается, пилоты недовольны размером оплаты труда.

Ранее авиакомпания British Airways сообщила о приостановке рейсов в египетский Каир.