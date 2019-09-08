Эксперт отреагировал на слова главы бундестага о «Северном потоке-2»

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Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отреагировал на слова главы бундестага Вольфганга Шойбле, который назвал критику российского газопровода «Северного потока — 2» неразумной. Об этом он сообщил RT.

Специалист считает, что все критики газопровода действуют исключительно по политическим мотивам. По его словам, многие люди хотят помешать «Северному потоку-2» начать работу именно по этой причине.

Юшков рассказал, что до этого некоторые предполагали, что газопровод сделает из европейских стран зависимых от российского газа потребителей. Также говорили, что «Северный поток-2» нужен России для того, чтобы лишить украинскую сторону транзитных денег. Эксперт подчеркнул, что все эти аргументы неубедительны, ведь по газопроводу будет следовать тот же газ, что и идущий прежде по другому маршруту.

Ранее сообщалось, что спикер бундестага назвал саботирование «Северного потока-2» неразумным решением.