Boeing прервал испытания из-за неполадок на новом лайнере 777X

Компании Boeing прервала испытательные тесты нового лайнера 777X из-за обнаруженных технических неполадок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя компании.

Как отмечается, самолет проходил испытание для сертификации. За выполнением теста наблюдало федеральное управление гражданской авиацией (FAA) США.

По словам представителя, лайнер не справился с чрезмерными нагрузками.

«Условия испытаний были намного выше любой ожидаемой нагрузки при коммерческом обслуживании», — сообщил источник.

В настоящее время компания проводит анализ происшедшего для выявления причин неполадок.

Ранее сообщалось, что Boeing радикально сократил поставки самолетов.