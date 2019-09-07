Китай заявил США о готовности закупить их сельхозпродукцию, узнали СМИ

Во время телефонных переговоров китайские власти предложили торговым представителям Соединенных Штатов закупить небольшое количество американской сельскохозяйственной продукции перед новым раундом переговоров. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Источники отметили, что данное предложение будет реализовано только, если США ослабят экспортные ограничения для компании Huawei.

Другим возможным условием для воплощения этой идеи, уточнили источники, может стать отсрочка Соединенными Штатами повышения тарифов товаров объемом $250 млрд с 1 октября.

Ранее Китай подал иск в ВТО против США из-за повышения пошлин.