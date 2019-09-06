Орешкин выступил за выход России и Белоруссии на единый рынок газа
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Россия и Белоруссия должны выходить на единый рынок газа. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.
По его словам, в соответствующей дорожной карте будут учтены все параметры, связанные с созданием единого газового рынка.
Он также подчеркнул, что для интеграции России и Белоруссии готовится 31 дорожная карта по самым разным сферам экономики.
Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции.