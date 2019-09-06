В Госдуме опровергли повышение пенсионного возраста до 70 лет

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала слухи о том, что депутаты якобы готовятся к повышению пенсионного возраста до 70 лет, сообщает ФАН.

Она заявила, что такую идею даже не собирались рассматривать.

«Нет никаких поводов говорить о такой теме. Подобных предложений в Госдуму не поступало, и они не рассматривались. Это фейковая новость», — сказала Бессараб.

До этого СМИ информировали, что в правительстве создали рабочую группу, которая готовит второй этап пенсионной реформы, предполагающий повышение пенсионного возраста для мужчин и для женщин до 70 лет. Об этом якобы заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.

Ранее в России увеличили возрастную надбавку к пенсии.