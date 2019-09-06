В Госдуме опровергли повышение пенсионного возраста до 70 лет

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Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам молодежи Светлана Хоркина перед началом... Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам молодежи Светлана Хоркина перед началом...
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам молодежи Светлана Хоркина перед началом...
Владимир Федоренко/РИА Новости

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала слухи о том, что депутаты якобы готовятся к повышению пенсионного возраста до 70 лет, сообщает ФАН.

Она заявила, что такую идею даже не собирались рассматривать.

«Нет никаких поводов говорить о такой теме. Подобных предложений в Госдуму не поступало, и они не рассматривались. Это фейковая новость», — сказала Бессараб.

До этого СМИ информировали, что в правительстве создали рабочую группу, которая готовит второй этап пенсионной реформы, предполагающий повышение пенсионного возраста для мужчин и для женщин до 70 лет. Об этом якобы заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.

Ранее в России увеличили возрастную надбавку к пенсии.