«Росконгресс» будет продвигать Нижегородскую область

Фонд «Росконгресс», который организует крупные форумы, подписал соглашение о продвижении Нижегородской области на основных конгрессно-выставочных мероприятиях в России и за рубежом. Подписание соглашения состоялось Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства региона. Его заключили директор фонда Александр Стуглев и губернатор Глеб Никитин.

«Соглашение предусматривает продвижение перспективных инвестиционных и экспортных проектов Нижегородской области через международную и региональную партнерскую сеть «Россконгресса»: инвестиционные фонды, ассоциации промышленников и предпринимателей, международные правительственные комиссии и деловые советы, торговые представительства и экономические блоки посольств РФ за рубежом, посольства и торговые представительства зарубежных государств на территории России, юридические сообщества за рубежом», — говорится в сообщении.

В частности, Нижегородская область будет представлена на Петербургском международном экономическом форуме, в том числе в рамках проекта «Регионы России: новые точки роста», Восточном экономическом форуме, Российском инвестиционном форуме, Международном арктическом форуме, Российской энергетической неделе.