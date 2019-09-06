Экс-гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая заочно арестована

Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал экс-гендиректора автоконцерна «Рольф» Татьяну Луковецкую, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что она задержана по делу о незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей основателем автоконцерна «Рольф». Ей вменяется преступление, предусмотренное пунктами «а» и «б» части 3 статьи 193 УК РФ.

Об удовлетворения ходатайства следствия объявили прямо в зале суда. Мерой пресечения избрано заключение под стражу.

Адвокат заявил, что планирует обжаловать данное решение.

«Мы считаем ходатайство следователя формальной процедурой, будем обжаловать постановление»,- заявил адвокат.

Ранее основателя «Рольфа» объявили в международный розыск.