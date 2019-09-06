Источник в правительстве ответил на слухи о повышении пенсионного возраста

Связанный с правительством России источник опроверг поступившую в СМИ информацию о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил, что правительство создало рабочую группу для подготовки второго этапа пенсионной реформы, который предполагает увеличение пенсионного возраста до 70 лет.

По словам источника, предложение Рашкина не соответствует действительности.

«Предположения депутата Рашкина мы можем назвать полным бредом. Иначе никак», — отметил он.

Ранее Минтруд огласил данные по работающим пенсионерам.