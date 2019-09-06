Развитие геологоразведки позволит вдохнуть жизнь в экологические программы Арктики

Отечественные экологи позитивно оценивают предложение Минприроды РФ о внедрении стимулов для увеличения объема геологоразведочных работ в Арктической зоне России. По словам сопредседателя Экологической палаты РФ Владимира Коптева-Дворникова, налоговые послабления для компаний, работающих в Арктике, высвободят средства для усиления экологических проектов в Заполярье.

«Чем больше будет наша Арктика изучена, тем больше ответственности будет у операторов Арктической зоны. Уйдут случайные игроки, а останутся только те компании, которые понимают свой долг перед будущими поколениями и инвестируют в программы по сохранению окружающей среды. Развитие геологоразведки позволит вдохнуть новую жизнь в экологические программы Арктики», - прокомментировал предложение профильного министерства Владимир Коптев-Дворников.

Ранее, на полях Восточного экономического форума Минприроды РФ предложило ввести повышенный коэффициент в размере 3,5 к расходам на геологоразведочные работы в Арктике при расчете налога на прибыль. Об этом сообщил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов, подчеркнув, что эта важная инициатива в целом находит понимание Минфина. Храмов напомнил, что в настоящий момент коэффициент для налоговых вычетов на геологоразведку в Арктике составляет 1,5.

Позже Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин уточнил, что пока такие стимулы предусмотрены только для отечественных компаний.