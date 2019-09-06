Правительство выделило 26 млн рублей на закупку лекарств для детей

Правительство России выделило более 26 млн рублей на закупку не зарегистрированных в стране медицинских препаратов для детей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, для закупки используют средства из резервного фонда правительства. Их направят в Минпромторг, который возместит затраты федерального унитарного предприятия «Московский эндокринный завод», занимающегося ввозом соответствующих медикаментов в Россию.

Планируется доставка 11 270 упаковок психотропных препаратов.

В числе лекарственных средств отмечены диазепам, фенобарбитал и мидазолам, которые позволяют облегчить состояние детей, страдающих от судорог. Часть из этих медикаментов производят за рубежом, и они не зарегистрированы в России.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит деньги на иностранные лекарства для детей.