Посольство России ответило на представление Японии по заводу на Курилах
В российском посольстве в Японии отреагировали на представление Токио по поводу нового рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан, передает ТАСС.
В посольстве подчеркнули, что считают заявление японской стороны неприемлемым.
«Южные Курильские острова принадлежат России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны», — заявили в ведомстве.
В посольстве также заявили о праве России предпринимать любые миры для социального развития своих территорий.
Ранее генсек японского кабмина Есихидэ Суга пообещал, что Токио ответит на открытие на Шикотане нового рыбоперерабатывающго завода.