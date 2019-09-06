Посольство России ответило на представление Японии по заводу на Курилах

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В российском посольстве в Японии отреагировали на представление Токио по поводу нового рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан, передает ТАСС.

В посольстве подчеркнули, что считают заявление японской стороны неприемлемым.

«Южные Курильские острова принадлежат России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны», — заявили в ведомстве.

В посольстве также заявили о праве России предпринимать любые миры для социального развития своих территорий.

Ранее генсек японского кабмина Есихидэ Суга пообещал, что Токио ответит на открытие на Шикотане нового рыбоперерабатывающго завода.