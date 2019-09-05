По решению Медведева ДОМ.РФ направит 1,6 млрд рублей на завершение ЖСК Остров в ДФО

По решению Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева, 1,6 млрд рублей будут направлены на завершение строительства ЖСК «Остров» в Приморском крае. Об этом журналистам рассказал генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник на ВЭФ.

«По решению Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева ДОМ.РФ предоставит дополнительную поддержку членам ЖСК «Остров». Объем средств на завершение проекта составит 1,6 миллиарда рублей. Строительные работы, возможно, будут завершены в конце этого года», - сказал он.

Выделение 1,6 млрд рублей позволит решить вопрос дефицита средств для достройки домов. Стоимость завершения строительства по состоянию на февраль 2019 года оценивалась в 2,3 млрд рублей. За период март-июнь 2019 года профинансировано 200 млн рублей. Остаток финансовых ресурсов кооператива составляет 580 млн рублей.

Ранее решением наблюдательного совета ДОМ.РФ во исполнение директив Правительства Российской Федерации кооперативу была предоставлена безвозмездная финансовая помощь на цели строительства объектов благоустройства, транспортной и инженерной инфраструктуры на сумму 820 млн рублей. На конец августа в строительстве ЖСК «Остров» задействовано более 450 рабочих и 120 единиц техники. Работы ведутся на всех пяти участках. Объекты, находящиеся на острове, будут вводиться в эксплуатацию очередями и поэтапно. Темпы строительства соответствуют плановым, проблемы с финансированием работ отсутствуют.

Кроме того, в ходе интервью телеканалу «Россия 24» в рамках ВЭФ Александр Плутник рассказал, что по поручению Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства направит 0,8 млрд рублей на решение проблем дольщиков в Приморском крае в 2019 году.