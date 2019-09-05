Правительство России выделит деньги на иностранные лекарства для детей

Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что власти страны выделят денежные средства на покупку необходимых лекарств, который пока не производятся в стране, но в которых нуждаются маленькие россияне. Об этом он написал в фейсбуке.

Глава правительства рассказал, что дети, страдающие хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, не могут получит в России некоторые лекарства. Это объясняется тем, что некоторые свечи, сиропы и растворы производятся только за рубежом, а в России их не регистрируют.

По словам Медведева, он уже подписал распоряжение, согласно которому, из резервного фонда страны будут выделятся финансы на закупку нужных лекарств.

«Это позволит получить качественное обезболивание нуждающимся детям. А врачи смогут назначать такие препараты больным», — добавил Медведев.

Ранее Медведев говорил, что Россия не может полностью отказаться от иностранных лекарств.