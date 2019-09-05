СК возбудил третье уголовное дело против экс-министра Абызова

СК возбудил новое уголовное дело по факту незаконного предпринимательства против экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката.

Отмечается, что до этого экс-чиновника обвиняли в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей, а также в незаконном участии в предпринимательской деятельности.

На этот раз против Абызова завели дело по статье 174.1 УК России («Легализация или отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

«Не сумев за пять месяцев доказать совершение Абызовым мошенничества и организации преступного сообщества, следствие возбуждает новые дела по надуманным основаниям», — прокомментировал адвокат Абызова.

По его мнению, эта статья помогает следствию удержать арест имущества экс-министра, который в последнее время активно отменяется судами.

Ранее сообщалось, что суд наложил арест на 20 млрд рублей Абызова.