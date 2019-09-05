ЕС приостановил импорт украинских фруктов и овощей

Украинская плодоовощная ассоциация проинформировала о том, что с 1 сентября импортеры в Европе временно отказались закупать ряд украинских овощей и фруктов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что ограничения коснулись не только Украины, но и некоторых других стран, которые не являются членами ЕС. Они призваны не допустить попадания на европейскую территорию вредителей. Соответствующее решение было принято еще 21 марта и коснулось томатов, яблок, груш, перца, баклажанов и другой продукции.

Уточняется, что теперь странам, попавшим под ограничения, придется официально подтвердить, что их продукция безвредна.

Ранее российское правительство продлило продовольственное эмбарго в ответ на санкции для стран Евросоюза, США и Украины.